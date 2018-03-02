Єврокомісія у березні запропонує Україні 1 мільярд євро фіндопомоги - Мінгареллі

Умови надання нової макрофінансової допомоги ще перебувають на стадії розгляду.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що Європейська комісія представить пропозицію про умови початку нової макрофінансової допомоги для України обсягом 1 мільярд євро в першій половині березня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Він підтвердив, що Європейська комісія готує впровадження нового пакету макрофінансової допомоги обсягом в один мільярд євро, який буде розділений на два транші. "Це правда", - сказав посол.

"Це повинно складати близько 1 мільярда євро", - заявив Мінгареллі.

Разом з тим він сказав, що, враховуючи той факт, що Україна не виконала всіх умов в рамках поточної програми макрофінансової допомоги, питання про умови надання нової макрофінансової допомоги, знаходиться на стадії розгляду.

"Нові умови все ще знаходяться на стадії розгляду. Офіційну пропозицію Європейської комісії з'явиться в наступні кілька днів, у першій половині березня, і очевидно, що умови, які не були виконані, будуть прийняті до уваги. Я не можу сказати в якій формі. Ми це побачимо", - заявив Мінгареллі.

При цьому він не відповів, чи буде збережено вимога до України про скасування заборони на експорт деревини.

"Зрозуміло, що ми продовжимо обговорювати з нашими українськими партнерами питання заборони на експорт деревини, але я не можу сказати, чи знову це умова, так як це обговорюється в Брюсселі", - заявив Мінгареллі.