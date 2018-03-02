Дочірній банк російського «ВТБ» в Україні може припинити банківську діяльність

Відповідне питання акціонери банку розглянуть 19 березня.

«БМ Банк» - українська дочірня структура російського державного банку «ВТБ» - може припинити банківську діяльність без ліквідації.

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Про це повідомляється на сайті банку з посиланням на порядок денний загальних зборів акціонерів фінустанови, запланованих на 19 березня.

Крім питання про припинення банківської діяльності, в порядку денному зборів затвердження плану припинення банківської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію Національного банку про продовження ще на рік дії санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк».