Дочірній банк російського «ВТБ» в Україні може припинити банківську діяльність
14:39, 02 березня 2018Фінанси
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Відповідне питання акціонери банку розглянуть 19 березня.
Ілюстрація REUTERS
«БМ Банк» - українська дочірня структура російського державного банку «ВТБ» - може припинити банківську діяльність без ліквідації.
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Про це повідомляється на сайті банку з посиланням на порядок денний загальних зборів акціонерів фінустанови, запланованих на 19 березня.
Крім питання про припинення банківської діяльності, в порядку денному зборів затвердження плану припинення банківської діяльності.
Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію Національного банку про продовження ще на рік дії санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк».
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