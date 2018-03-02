Жителям окупованих територій обіцяють виплатити всю суму пенсій відразу після звільнення

Зараз кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсії, становить близько 530 тис. осіб.

Одразу після звільнення окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції місцеве населення отримає пенсії за весь період із початку припинення виплат.

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Про це повідомив голова Міністерства соціальної політики України Андрій Рева, виступаючи у Верховній Раді.

«Кількість громадян, які отримують пенсію, зростає в міру того, як люди переїжджають на підконтрольну Україні територію. Відповідно до ухваленого Верховною Радою закону, відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе окупант. Коли ці території перейдуть під контроль України, як це сталося в двох селах - Майське і Гладосове, людям буде виплачена вся заборгованість, яка була перед ними за пенсіями», - сказав Рева.

За його словами, на сьогодні кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсії, становить близько 530 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства соціальної політики, кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців із Криму і Донбасу станом на 29 січня становила 1 млн 492 тис. 970 осіб, що на 5,5 тис. більше, ніж на початок 2018 року.