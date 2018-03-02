Україна сплатила $165 мільйонів на користь МВФ

Загалом виплати за зовнішніми валютними боргами поточного року становлять 7,4 мільярда доларів.

Україна сплатила на користь ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду черговий платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на 114 мільйонів СПЗ (спеціальні права запозичення), що складає близько 165 мільйонів доларів.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного банку України.

За інформацією регулятора, наступний платіж на користь МВФ заплановано на 30 квітня.

Раніше в НБУ повідомляли, що в поточному році україна має виплатити за зовнішніми валютними боргами 7,4 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ з квітня 2014 року реалізовували дворічну програму stand-by обсягом 17 мільярдів доларів, у рамках якої наша країна отримала два кредитних траншу обсягом 4,6 мільярда доларів.

У березні 2015 року МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів, у рамках якої наша країна отримала чотири транші на 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

Міжнародні резерви України на 1 березня 2018 року становлять 18,5 мільярда доларів, що на 0,4% нижче за показник на 1 лютого.

Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20,5 мільярда доларів.