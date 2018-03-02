Гривня "відвоювала" у долара ще кілька копійок

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,64 грн/дол.

У п'ятницю, 2 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,64 грн/дол.

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Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 3 копійки вищі порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,74/32,79 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,5359 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 620 угод на суму 502,74 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2653.5904 (2 березня – 2666.9496)

100 EUR – 3267.1005 (2 березня – 3245.9444)

10 RUR – 4.6832 (2 березня – 4.7258)