Нацрада реформ розглянула законопроект «Про валюту»

Проект буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

Національна рада реформ під головуванням президента Петра Порошенка розглянула законопроект «Про валюту», який буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

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Як повідомила прес-служба глави держави, цей проект вводить принцип «дозволено все, що не заборонено» і передбачає проведення поступової, послідовної і гнучкої лібералізації на валютному ринку України, вільний рух капіталу й інших валютних цінностей, а також скасовує покарання у формі зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Відзначається, що президент назвав питання реформи валютного регулювання надзвичайно важливим для стимулювання економіки і розвитку підприємництва, як і скасування застарілого декрету Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

«Кінцева ж мета - поліпшення умов для інвесторів, залучення інвестицій, нові робочі місця, нові надходження до державного бюджету, надходження валюти в країну, зміцнення національної валюти. І головне - зростання доходів українців», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розробив законопроект про валюту, покликаний забезпечити якісне регулювання валютного ринку. Ухвалення закону дасть змогу лібералізувати ринок, скасувавши валютні обмеження для бізнесу.