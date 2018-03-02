Нацрада реформ розглянула законопроект «Про валюту»
Національна рада реформ під головуванням президента Петра Порошенка розглянула законопроект «Про валюту», який буде внесено на розгляд Верховної Ради України.
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Як повідомила прес-служба глави держави, цей проект вводить принцип «дозволено все, що не заборонено» і передбачає проведення поступової, послідовної і гнучкої лібералізації на валютному ринку України, вільний рух капіталу й інших валютних цінностей, а також скасовує покарання у формі зупинення зовнішньоекономічної діяльності.
Відзначається, що президент назвав питання реформи валютного регулювання надзвичайно важливим для стимулювання економіки і розвитку підприємництва, як і скасування застарілого декрету Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».
«Кінцева ж мета - поліпшення умов для інвесторів, залучення інвестицій, нові робочі місця, нові надходження до державного бюджету, надходження валюти в країну, зміцнення національної валюти. І головне - зростання доходів українців», - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розробив законопроект про валюту, покликаний забезпечити якісне регулювання валютного ринку. Ухвалення закону дасть змогу лібералізувати ринок, скасувавши валютні обмеження для бізнесу.