У Росії навіть вночі штормило валютний ринок на тлі заяви ФРС США

Вночі російський валютний ринок штормило. Долар злетів вище 43 руб./$1, євро - 54,6 руб./євро, передає Gazeta.ru.

Напередодні американський регулятор остаточно вирішив згорнути стимулюючу програму, що зміцнило популярність долара. Він подорожчав щодо всіх провідних світових валют.

ФРС завершила свою наймасштабнішу програму стимулювання ринку - третє або, як його ще називали, нескінченне «кількісне пом'якшення».

Читайте такожРубль через санкції впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівня«Комітет вважає, що базова міць економіки досить велика, щоб підтримати триваюче поліпшення умов на ринку праці. Відповідно, комітет прийняв рішення про завершення програми покупки активів в цьому місяці», - йдеться у висновку за підсумками засідання.

Третє «кількісне пом'якшення» стартувало у вересні 2012 року. Спочатку програма передбачала викуп облігацій на $40 млрд на місяць і не мала ні певних термінів, ні обмеження щодо кінцевого обсягу закупівель на відміну від попередніх раундів, за що отримала прізвисько «нескінченне кількісне пом'якшення».

Пізніше, в грудні, обсяги викупу були збільшені більш ніж удвічі, до $85 млрд, за рахунок скупки на баланс ФРС держпаперів США. Завершити «нескінченне кількісне пом'якшення» регулятор намагається з середини 2013 року, коли ФРС запропонувала повністю закрити програму до середини 2014 року. Перше рішення про скорочення обсягу щомісячного викупу цінних паперів по QE3 на $10 млрд було прийнято в грудні 2013 року.

У цілому на всі три «пом'якшення» підтримку ринку з 2008 року США витратили $3 трлн.

Ставка рефінансування ФРС залишена без змін - на мінімальному рівні 0-0,25% річних. Регулятор все так само обіцяє залишити на низькому рівні ще «істотний» час.

Економісти, як показали опитування, і не чекали підвищення ставки - більшість прогнозує перше підвищення тільки у середині 2015 року. Тим не менш, рішення відмовитися від вливань в економіку дало поштовх курсу долара, який зміцнився відносно провідних світових валют (як показує індекс The Bloomberg Dollar Index Spot) до максимуму останніх двох тижнів. Індекси акцій, навпаки, знизилися: Dow Jones Industrial Average опустився на 0,18%; індекс, що включає високотехнологічні компанії, NASDAQ - на 0,33%, індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,14%.

У Росії, втім, американська валюта і не збивалася з висхідного шляху. ЦБ безуспішно намагається зупинити девальвацію.

На підтримку курсу рубля за допомогою валютних інтервенцій з початку жовтня ЦБ вже витратив понад $21 млрд з міжнародних резервів (що вже можна порівняти з березневими $25 млрд).