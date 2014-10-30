У Росії навіть вночі штормило валютний ринок на тлі заяви ФРС США
Федрезерв завершив програму "пом'якшення", залишивши облікову ставку на колишньому рівні.
Вночі російський валютний ринок штормило. Долар злетів вище 43 руб./$1, євро - 54,6 руб./євро, передає Gazeta.ru.
Напередодні американський регулятор остаточно вирішив згорнути стимулюючу програму, що зміцнило популярність долара. Він подорожчав щодо всіх провідних світових валют.
ФРС завершила свою наймасштабнішу програму стимулювання ринку - третє або, як його ще називали, нескінченне «кількісне пом'якшення».
Читайте такожРубль через санкції впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівня«Комітет вважає, що базова міць економіки досить велика, щоб підтримати триваюче поліпшення умов на ринку праці. Відповідно, комітет прийняв рішення про завершення програми покупки активів в цьому місяці», - йдеться у висновку за підсумками засідання.
Третє «кількісне пом'якшення» стартувало у вересні 2012 року. Спочатку програма передбачала викуп облігацій на $40 млрд на місяць і не мала ні певних термінів, ні обмеження щодо кінцевого обсягу закупівель на відміну від попередніх раундів, за що отримала прізвисько «нескінченне кількісне пом'якшення».
Пізніше, в грудні, обсяги викупу були збільшені більш ніж удвічі, до $85 млрд, за рахунок скупки на баланс ФРС держпаперів США. Завершити «нескінченне кількісне пом'якшення» регулятор намагається з середини 2013 року, коли ФРС запропонувала повністю закрити програму до середини 2014 року. Перше рішення про скорочення обсягу щомісячного викупу цінних паперів по QE3 на $10 млрд було прийнято в грудні 2013 року.
У цілому на всі три «пом'якшення» підтримку ринку з 2008 року США витратили $3 трлн.
Ставка рефінансування ФРС залишена без змін - на мінімальному рівні 0-0,25% річних. Регулятор все так само обіцяє залишити на низькому рівні ще «істотний» час.
Економісти, як показали опитування, і не чекали підвищення ставки - більшість прогнозує перше підвищення тільки у середині 2015 року. Тим не менш, рішення відмовитися від вливань в економіку дало поштовх курсу долара, який зміцнився відносно провідних світових валют (як показує індекс The Bloomberg Dollar Index Spot) до максимуму останніх двох тижнів. Індекси акцій, навпаки, знизилися: Dow Jones Industrial Average опустився на 0,18%; індекс, що включає високотехнологічні компанії, NASDAQ - на 0,33%, індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,14%.
У Росії, втім, американська валюта і не збивалася з висхідного шляху. ЦБ безуспішно намагається зупинити девальвацію.
На підтримку курсу рубля за допомогою валютних інтервенцій з початку жовтня ЦБ вже витратив понад $21 млрд з міжнародних резервів (що вже можна порівняти з березневими $25 млрд).