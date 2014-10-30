Євро в Росії уперше в історії піднявся вище 55 рублів

Одночасно з цим курс долара досяг історичного максимуму в 43,66 руб. Вище 43 руб. уперше в історії вартість американської валюти піднялася 29 жовтня, повідомляє РБК.

На 10:15 мск курс долара на Московській біржі становив 43,379 руб./дол., що на 17,9 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня. Курс євро на цей момент становив 54,6975 руб./євро, що на 6,75 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня.

Сьогодні ж Банк Росії оголосив про те, що зрушив вгору верхню і нижню межі плаваючого коридору бівалютного кошика (0,55 дол. і 0,45 євро) ще на 40 коп. угору, до 39,2-48,2 руб.

Це вже 17-е з початку жовтня і одне з найбільших підвищення кордонів - раніше на 40 коп. межі коридору зсувалися тільки 23 та 29 жовтня. Усього з початку жовтня межі валютного коридору піднято на 3,8 руб.

Читайте такожУ Росії навіть вночі штормило валютний ринок на тлі заяви ФРС СШАЗгідно з офіційно опублікованими даними ЦБ, із початку жовтня 2014 року в ході валютних інтервенцій було витрачено $23,801 млрд, але ці дані поки не включають відомості про суми, витрачені в ході торгів у середу, 29 жовтня.

Між тим, судячи з розмірів зсуву кордонів, ЦБ продав у середу понад $2,5 млрд - величина накопичених інтервенцій, що призводять до зсуву валютного коридору на 5 коп., становить $350 млн.

Раніше експерти агентства Bloomberg, прогнозували, що ЦБ доведеться витратити близько $30 млрд до кінця року, щоб сповільнити падіння курсу рубля.