Євро в Росії уперше в історії піднявся вище 55 рублів
У ході ранкових торгів на Московській біржі курс євро щодо рубля сьогодні оновив історичний максимум, уперше піднявшись вище психологічно важливої позначки 55 руб. На максимумі вартість євро досягла рівня 55,49 руб.
Одночасно з цим курс долара досяг історичного максимуму в 43,66 руб. Вище 43 руб. уперше в історії вартість американської валюти піднялася 29 жовтня, повідомляє РБК.
На 10:15 мск курс долара на Московській біржі становив 43,379 руб./дол., що на 17,9 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня. Курс євро на цей момент становив 54,6975 руб./євро, що на 6,75 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня.
Сьогодні ж Банк Росії оголосив про те, що зрушив вгору верхню і нижню межі плаваючого коридору бівалютного кошика (0,55 дол. і 0,45 євро) ще на 40 коп. угору, до 39,2-48,2 руб.
Це вже 17-е з початку жовтня і одне з найбільших підвищення кордонів - раніше на 40 коп. межі коридору зсувалися тільки 23 та 29 жовтня. Усього з початку жовтня межі валютного коридору піднято на 3,8 руб.
Читайте такожУ Росії навіть вночі штормило валютний ринок на тлі заяви ФРС СШАЗгідно з офіційно опублікованими даними ЦБ, із початку жовтня 2014 року в ході валютних інтервенцій було витрачено $23,801 млрд, але ці дані поки не включають відомості про суми, витрачені в ході торгів у середу, 29 жовтня.
Між тим, судячи з розмірів зсуву кордонів, ЦБ продав у середу понад $2,5 млрд - величина накопичених інтервенцій, що призводять до зсуву валютного коридору на 5 коп., становить $350 млн.
Раніше експерти агентства Bloomberg, прогнозували, що ЦБ доведеться витратити близько $30 млрд до кінця року, щоб сповільнити падіння курсу рубля.