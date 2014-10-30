США згорнули програму підтримки своєї економіки через її сильні показники

"Комітет продовжує спостерігати фундаментальну міцність економіки, достатню для підтримки просування до максимальної зайнятості в контексті цінової стабільності", - йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), передає Reuters.

На думку американського центробанку, недавня волатильність на фінансових ринках, затухаюче зростання в Європі і слабкий прогноз інфляції лише незначною мірою вплинуть на просування до орієнтирів зайнятості та зростання споживчих цін.

ФРС вказала на зміцнення ринку праці, наголосивши, що його слабкість "поступово зменшується".

Регулятор, у цілому, зберіг формулювання щодо процентних ставок, повідомивши, що вони залишаться низькими протягом "значного часу" після завершення скупки облігацій.

Терміни і темпи підвищення ключової ставки, що знаходиться зараз на рекордно низькому діапазоні 0,00-0,25 відсотка річних, будуть залежати від інформації, що надходить.

Стосовно інфляції ФРС визнала, що низькі ціни на енергоносії поряд з іншими факторами чинять знижувальний тиск на споживчі ціни, проте економіка в цілому повинна рухатися до орієнтиру центробанку на рівні 2 відсотків.

Читайте такожЦіни на нафту піднялися вище позначки $87 на статистиці зі США"Комітет вважає, що ймовірність того, що інфляція буде стійко триматися нижче 2 відсотків дещо знизилася з початку цього року", - йдеться в повідомленні.

Рішення про припинення скуповування облігацій очікувалося ринками. Щомісячна скупка поступово скорочувалася з $85 мільярдів до $15 мільярдів у рамках плавної відмови ФРС від політики, спрямованої на боротьбу з наслідками спаду 2007-2009 років і пожвавлення економіки.

ФРС продовжить щомісяця реінвестувати доходи з цінних паперів із терміном обігу, що означає збереження балансу центробанку в обсязі $4 трильйонів у осяжному майбутньому.