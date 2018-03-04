Трамп погрожує ввести податок на європейські автомобілі

Причиною такої заяви стали плани ЄС підвищити тарифи для американських компаній, які працюють у Європі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погрожує ЕС ввести податок на європейські автомобілі, через підвищення тарифів для американських компаній, які працюють у Європі.

Про це голова Білого дому написав у своєму Twitter.

"Якщо ЄС хоче ще більше збільшити свої і без того великі тарифи на американські компанії, що займаються бізнесом в там, ми просто введемо податок на їх автомобілі, які безперешкодно потрапляють до США. Вони не дозволяють продавати наші автомобілі (і більше). Великий торгівельний дисбаланс!", - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Дональд Трамп поскаржився на несправедливість торговельних договорів з Європейським Союзом та пообіцяв вжити заходів щодо цього.