В Україні набув чинності закон про створення і ведення кредитного реєстру НБУ

Закон зобов’язує банки і ФГВФО надавати регулятору інформацію про боржників.

В Україні сьогодні, 4 березня, набув чинності закон про створення і ведення кредитного реєстру Національного банку України.

У суботу, 3 березня, закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» було оприлюднено на сайті парламентської газети «Голос України».

Закон вводиться в дію через два місяці з дня набрання ним чинності.

Разом з тим положення закону про обов'язок банків подавати до кредитного реєстру інформацію про вчинені ними кредитні операції вводяться в дію з 1 квітня 2018 року; щодо інформації, яка подається до кредитного реєстру, і доступу до неї - через 6 місяців від дня набрання чинності законом, але не пізніше 31 грудня 2018 року; щодо використання банками інформації з кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику - з 1 січня 2019 року.

Читайте такожНацбанк пом'якшив обмеження на валютному ринкуЗа інформацією НБУ, закон передбачає обов'язок банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надавати регулятору інформацію про боржників та її регулярне оновлення, при цьому клієнт отримуватиме повідомлення про надання його інформації до кредитного реєстру.

Національний банк, у свою чергу, використовуватиме одержану інформацію для цілей фінансової стабільності, сприятиме управлінню банками кредитним ризиком та надаватиме банкам інформацію з реєстру.

Також закон передбачає право боржника одержати доступ до інформації про себе в кредитному реєстрі НБУ і вимагати коригування цієї інформації у разі незгоди з її змістом.

Читайте такожКредити для економіки знову подорожчають: НБУ підвищив облікову ставку до 17% річнихЯк повідомляв УНІАН, 1 березня президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 6 лютого закон про створення і ведення кредитного реєстру Нацбанку України.

Створення кредитного реєстру НБУ є зобов'язанням України в рамках меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Наприкінці вересня 2017 року Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування, зобов'язавши банки подавати звітність за новою формою в тестовому режимі з 1 жовтня.