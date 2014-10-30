Гривня на міжбанку зміцнилася до 13,45 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 30 жовтня, на середину торгів зрушилися у бік зміцнення до рівня 12,95/13,45 грн/дол. порівняно з 12,99/13,50 на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що кількість угод на валютному міжбанку традиційно незначна і попит на валюту перевищує пропозицію.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро зміцнилися до рівня 16,33/16,93 грн/євро, щодо російського рубля - залишаються на рівні 0,30/0,31 грн/рубль.

Як повідомляв УНІАН, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримувалися в межах 12,95/13,40 грн/дол.

Читайте такожЕмоційний тиск на валютний курс ущухне після виборів - банкір28 жовтня на середину торгів котирування гривні зрушилися у бік зниження і на час закриття торгів досягли рівня 12,98/13,50 грн/дол., що, на думку експертів, викликано завершенням парламентських виборів і очікуваннями можливої зміни політики Національного банку на валютному ринку.

Вчора, 29 жовтня, Нацбанк здійснив чергову інтервенцію з продажу валюти для підкріплення кас банків, у результаті якої продав банкам 86,84 млн дол. США за курсом 12,95 грн/дол.

Завтра, 31 жовтня, НБУ здійснить інтервенцію для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн дол., для участі в якій банки можуть подавати по одній заявці в межах 10% заявленого обсягу інтервенції.