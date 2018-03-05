Скільки фальшивих грошей в Україні: Нацбанк назвав цифри (інфографіка)

Більшість вилучених фальшивих банкнот виготовлялися з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема, струменевих і лазерних принтерів.

В Україні за результатами 2017 року більшість фальшивих гривневих банкнот, які вилучались з обігу, становлять купюри номіналом 500 гривень зразка 2006 року.

Читайте такожНацбанк пом'якшив обмеження на валютному ринку

У 2017 році їхня частка в загальній кількості фальшивих банкнот зросла до 61%, повідомляє прес-служба Нацбанку.

За даними НБУ, кількість вилучених з обігу в банківській системі фальшивих банкнот гривні в 2017 році становила 0,00036% загальної кількості готівки, що знаходиться в грошовому обігу.

"На один мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 3,6 шт. підробок. Для порівняння, у країнах Євросоюзу за підсумками 2017 року цей показник становив приблизно 33 шт. підроблених банкнот євро", - наголошується в повідомленні.

Частка фальшивок номіналом 100 грн в 2017 році в порівнянні з 2016 роком знизилася до 17%, номіналом 50 грн - до 13%, номіналом 200 грн - до 7%.

Частка інших вилучених з обігу фальшивих банкнот номіналами 1,2,5,10 і 20 гривень становила 2%, зазначають у НБУ.

Більшість вилучених фальшивих банкнот (81%) виготовлялися з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема, струменевих і лазерних принтерів.

Решта 19% фальшивок надруковані поліграфічним способом.

За даними НБУ, найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, супермаркетів і метрополітену.

У 2017 році також були випадки потрапляння підробок в каси банків через програмно-технічні комплекси самообслуговування і банкомати з функцією прийому готівки.

Нацбанк також наводить дані про наявність в обігу фальшивої іноземної валюти.

Більшість вилучених з обігу підроблених банкнот становили долари США - 78%, євро - 16% і російські рублі - 6%.

При цьому, найчастіше підробляли іноземні банкноти номіналів: 100 доларів - 94%, 200, 100 і 50 євро - 40%, 21% і 29% відповідно, а також 5000 і 1000 російських рублів - 71% і 21%.

Нагадаємо, у 2015 році Національний банк увів в обіг нову банкноту номіналом 100 гривень зразка 2014 року, а в 2016 році – 500 гривень зразка 2015 року, з посиленою системою захисту.