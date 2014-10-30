Завдяки газовим домовленостям рубль зміг відвоювати у долара 50 копійок

Курс російського рубля злетів на 50 копійок щодо долара США в середині торговельної сесії 30 жовтня на тлі інформації про досягнення домовленостей між Росією та Україною про постачання газу.

Долар до 13:30 коштує менше 42,7 рубля. Курс євро, в свою чергу, опустився майже на 90 копійок до 53,8 рубля, повідомляє Lenta.ru.

До 13:45 за московським часом обидві валюти продовжили падіння. Долар впав на 1,4 рубля, євро втратив відразу 2 рубля в порівнянні із закриттям 29 жовтня.

На початку торгів і долар, і євро активно зростали. Зокрема, американська валюта подорожчала в перші години торгової сесії на 20 копійок.

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Різке зміцнення рубля може бути пов'язано з угодою, досягнутою в Брюсселі між представниками Росії, України і ЄС про постачання газу. Сторони погодили базові умови відновлення подачі газу до України в зимовий період.