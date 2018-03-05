Хорошковський передумав купувати українську «дочку» російського «Сбербанку» - ЗМІ

Бізнесмен вийшов з переговорів у кінці січня, після того як його юристи дали свій висновок про можливі ризики, пов'язані з порушенням санкційного законодавства ЄС у випадку прямої або опосередкованої купівлі українського «Сбербанку».

Бізнесмен Валерій Хорошковський вийшов із переговорів про покупку української «дочки» російського «Сбербанку».

Читайте такожРНБО підтримав продовження санкцій проти російських банків"

Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерело в банківських колах.

За його словами, Хорошковський досяг принципової домовленості з материнською структурою «Сбербанку». Проте вийшов із переговорів у кінці січня, після того як його юристи дали свій висновок про можливі ризики, пов'язані з порушенням санкційного законодавства ЄС у випадку прямої або опосередкованої купівлі українського «Сбербанку».

«Для Хорошковського, який є резидентом Монако, питання санкцій ЄС дуже важливе, тому він вийшов із переговорів», - заявив співрозмовник.

Також наголошується, що вихід Хорошковського з переговорів збігся за часом з відходом з банку голови правління Ігоря Юшка, який допомагав йому вести переговори. Юшко покинув банк з 1 лютого. Після відходу Юшка правління банку також залишив скарбник банку Дмитро Золотько. В. о. голови правління банку стала Ірина Князєва.

В даний час Національний банк розглядає документи від білоруського «Паритетбанку» на покупку 100% акцій «Сбербанку», який був направлений йому 21 грудня 2017 року. Влітку 2017 року «Паритетбанк» фігурував як елемент угоди з купівлі українського банку інвестиційною компанією VP Capital, що належить білоруському IT-підприємцю Віктору Прокопені.

Валерій Хорошковський раніше очолював СБУ, митницю, був першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова в 2010-2012 роки. Останні 5 років він живе в Монако.

Раніше він був власником «Укрсоцбанку», а на кінець 2016 року опосередковано контролював 50% групи Inter Media Group, яка володіє телеканалом "Інтер".