Хорошковський передумав купувати українську «дочку» російського «Сбербанку» - ЗМІ

11:26, 05 березня 2018
Фінанси
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Хорошковський передумав купувати "Ощадбанк" / фото УНІАН

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Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерело в банківських колах.

За його словами, Хорошковський досяг принципової домовленості з материнською структурою «Сбербанку». Проте вийшов із переговорів у кінці січня, після того як його юристи дали свій висновок про можливі ризики, пов'язані з порушенням санкційного законодавства ЄС у випадку прямої або опосередкованої купівлі українського «Сбербанку».

«Для Хорошковського, який є резидентом Монако, питання санкцій ЄС дуже важливе, тому він вийшов із переговорів», - заявив співрозмовник.

Також наголошується, що вихід Хорошковського з переговорів збігся за часом з відходом з банку голови правління Ігоря Юшка, який допомагав йому вести переговори. Юшко покинув банк з 1 лютого. Після відходу Юшка правління банку також залишив скарбник банку Дмитро Золотько. В. о. голови правління банку стала Ірина Князєва.

В даний час Національний банк розглядає документи від білоруського «Паритетбанку» на покупку 100% акцій «Сбербанку», який був направлений йому 21 грудня 2017 року. Влітку 2017 року «Паритетбанк» фігурував як елемент угоди з купівлі українського банку інвестиційною компанією VP Capital, що належить білоруському IT-підприємцю Віктору Прокопені.

Валерій Хорошковський раніше очолював СБУ, митницю, був першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова в 2010-2012 роки. Останні 5 років він живе в Монако.

Раніше він був власником «Укрсоцбанку», а на кінець 2016 року опосередковано контролював 50% групи Inter Media Group, яка володіє телеканалом "Інтер".

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Теги: #Сбербанк#санкції проти банків РФ#Хорошковський