Падіння ВВП України в третьому кварталі прискорилося до 5,1%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2014 року порівняно з третім кварталом 2013 року прискорилося до 5,1% з 4,6%, зафіксованих кварталом раніше.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

За інформацією Держстату, падіння ВВП в третьому кварталі порівняно з попереднім, другим кварталом, з урахуванням сезонного чинника сповільнилося до 2,1% з 3,2%, зафіксованих кварталом раніше.

Дані про номінальний ВВП України за підсумками третього кварталу не повідомляються.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року зменшився на 4,6%, порівняно з першим кварталом 2014 року і з урахуванням сезонного чинника - на 3,2%.

Як заявив цього тижня міністр фінансів Олександр Шлапак, макропоказники України буде переглянуто, можливо, в бік поліпшення, тоді як раніше він прогнозував падіння ВВП країни в 2014 році на 8-9%.

Відповідно до останніх прогнозів міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України в 2014 році становитиме 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції і розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.