Падіння ВВП України в третьому кварталі прискорилося до 5,1%
ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року зменшився на 4,6%
Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2014 року порівняно з третім кварталом 2013 року прискорилося до 5,1% з 4,6%, зафіксованих кварталом раніше.
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.
За інформацією Держстату, падіння ВВП в третьому кварталі порівняно з попереднім, другим кварталом, з урахуванням сезонного чинника сповільнилося до 2,1% з 3,2%, зафіксованих кварталом раніше.
Дані про номінальний ВВП України за підсумками третього кварталу не повідомляються.
Читайте такожЯценюк розраховує на економічне зростання у 2016 році
Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року зменшився на 4,6%, порівняно з першим кварталом 2014 року і з урахуванням сезонного чинника - на 3,2%.
Як заявив цього тижня міністр фінансів Олександр Шлапак, макропоказники України буде переглянуто, можливо, в бік поліпшення, тоді як раніше він прогнозував падіння ВВП країни в 2014 році на 8-9%.
Відповідно до останніх прогнозів міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України в 2014 році становитиме 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції і розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.