У ЄС розповіли, від чого залежить затвердження нової фіндопомоги для України на мільярд євро

Умовою надання фінансової допомоги є виконання програми реформ, повідомили в Єврокомісії.

Затвердження нової програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України залежатиме від прискорення реформ в країні.

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Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Добмровскіс на своїй сторінці у Facebook.

«Важливо, що ЄС залишається з Україною, і підтримка триває. Звичайно, умовою підтримки є програма реформ в Україні, щоб нам вдалося взаємодіяти з Україною і прискорити реформи в Україні», - зазначив Добмровскіс.

Як повідомляв УНІАН, 2015 року ЄС запропонував Україні пакет макрофінансової поворотної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна отримала 1,2 млрд євро.

Виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. Відповідні кроки так і не були зроблені, і Україна не змогла отримати останній транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. У грудні минулого року президент Петро Порошенко заявив про переговори з ЄС щодо нової програми макрофінансової допомоги. 28 лютого джерело УНІАН в Європейській комісії повідомило, що відбулося тільки обговорення пропозицій про надання Україні нової програми макрофінансової допомоги, формального затвердження поки немає.

За словами заступника керівника Головного директорату Єврокомісії з питань розширення та сусідства Катерини Матернової, нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України в розмірі 1 млрд євро може бути затверджена в разі продовження співпраці країни з Міжнародним валютним фондом.