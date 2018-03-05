Мінфіну необхідно скоротити валютний держборг - НБУ

Нацбанк зазначає, що з точки зору валютного ризику - борг наразі є дуже високим.

Міністерству фінансів України необхідно знизити частку валютних зобов'язань у структурі державного боргу, вважають у Національному банку України.

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"Міністерству фінансів необхідно диверсифікувати свою валютну структуру боргу. На сьогодні він на 70% в іноземній валюті", - сказав журналістам заступник глави НБУ Олег Чурій.

За його словами, у цьому зв'язку прихід іноземних інвесторів, готових купувати гривневі папери, треба вітати.

"Міністерству фінансів потрібно сильно скоротити свої борги в іноземній валюті і більше переходити в національну валюту. З точки зору валютного ризику – цей борг наразі дуже високий. І працювати над заміщенням валютного боргу на гривневий", - додав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, уряд України в 2017 році залучив державні запозичення на 478,7 мільярда гривень, що в 1,5 рази вище показника за 2016 рік на рівні 307,7 мільярда гривень. На погашення держборгу за цей період було направлено 363,5 мільярда гривень, на обслуговування – 110,5 мільярда гривень.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік і, за оцінками експертів, становить близько 75% ВВП.