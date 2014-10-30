Moody's погіршило прогноз за рейтингом Райффайзенбанку

Міжнародне рейтингове агентство Moody's 30 жовтня підтвердило рейтинг Райффайзенбанку на рівні Baa3 і змінило прогноз по рейтингу на "негативний" зі "стабільного", передає ТАСС.

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).

Читайте такожОдин із найбільших іноземних банків обмежив видачу кредитів російським компаніям«Райффайзен Банк Аваль» у січні-вересні 2014 року отримав 1,369 млрд грн збитку, в той час як за аналогічний період минулого року прибуток банку склав 737,712 млн грн.

Нагадаємо, в першому півріччі банк отримав 1,003 млрд грн збитку, таким чином, на третій квартал цього року припадає 366 млн грн збитку.

«Райффайзен Банк Аваль» в 2013 році порівняно з 2012 роком наростив прибуток згідно звітності за національними стандартами в 21,6 раза - до 730,045 млн грн.