Роль стажу збільшать: Кабмін змінить механізм нарахування пенсій

Ці зміни стосуються пенсіонерів, які мають значний стаж роботи, але отримали незначні надбавки до пенсії через низьку заробітну плату.

Мінсоцполітики ініціює збільшення ролі стажу роботи порівняно із зарплатою при нарахуванні пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи.

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Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Підготовка до другого етапу пенсійної реформи, що реалізовуватиметься у 2019 році, вимагає нейтралізації сьогоднішніх дисбалансів, що їх виявила реформа на першому етапі", - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що це стосується тих пенсіонерів, які мають значний стаж роботи, але надбавки до пенсії у жовтні 2017 року вийшли не високими, оскільки друга необхідна умова для адекватного розміру осучаснення – отримувана за свою роботу зарплата, виявилась не високою.

"Для цієї категорії пенсіонерів ми продумуємо механізм, як зробити так, щоб роль стажу була більшою, ніж роль заробітної плати", - запевнив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Нагадую, що впроваджена пенсійна реформа відобразила ту соціальну реальність, в якій жили люди. І сьогодні ми вже по факту отримали результат, що змушує нас виправити декотрі перекоси", - додав він.

Як йдеться у повідомленні, ще одна проблема, що окреслилась, це – перерахунок пенсії вийшов меншим від очікуваного у деяких пенсіонерів, з числа тих, хто працював, перебуваючи на пенсії, а потім звільнився.

Це буває у випадках, коли зарплата була меншою, ніж до виходу на пенсію. Тобто, стаж дорахували, а коефіцієнт упав. За словами міністра, зараз також готуються законодавчі зміни, за якими стаж донараховуватиметься автоматично, а коефіцієнт заробітку встановлюватиметься за бажанням пенсіонера.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.