Україна добиватиметься запровадження зони вільної торгівлі зі США - Клімкін

Міністр відзначив надзвичайний потенціал для торговельних відносин України із США.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна має намір добиватися запровадження зони вільної торгівлі зі Сполученими Штатами Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні.

Клімкіна запитали, чи розглядає Україна можливість запровадження дзеркальних заходів, з огляду на заяву президента США Дональда Трампа щодо запровадження мита на ввезення в США алюмінію та сталі.

Міністр зазначив, що у світі питання про такий намір США активно обговорюється. «Для нас це не є сюрпризом, оскільки ми розуміємо, що адміністрація Сполучених Штатів вивчала це питання протягом достатньо тривалого часу. Ми налаштовані на максимально конструктивний діалог з адміністрацією і ведемо його в контексті українського експорту", - заявив він.

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"Ми впевнені в надзвичайному потенціалі для розвитку нашої торговельно-економічної співпраці, і одна з пропозицій, яка звучить в цьому сенсі, - це запровадження зони вільної торгівлі зі Сполученими Штатами, оскільки зараз маємо її з Канадою. Виникає логічне запитання: а чому ні з Сполученими Штатами?" - наголосив Клімкін.

"І це одне з питань, яке ми будемо намагатися дуже детально обговорювати в рамках нашої комісії зі стратегічного партнерства, причому і на рівні підгруп, і на політичному рівні", - сказав глава МЗС України.

Він відзначив надзвичайний потенціал для торговельних відносин України із США, але насамперед у сферах послуг, інвестицій та високих технологій (Hi-Tec). «Майбутнє ЗВТ - це для мене реально шлях вперед», - заявив Клімкін.