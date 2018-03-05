Доходи місцевих бюджетів цього року можуть зрости на 20% - Гройсман

За останні кілька років доходи місцевих бюджетів в рамках децентралізації зросли майже в три рази - з 68,6 мільярдів гривень у 2014 році до 192,7 мільярда гривень в 2017 році.

Доходи місцевих бюджетів в 2018 році можуть зрости більш ніж на 20%, і становитиме рекордний 231 мільярд гривень.

Читайте такожДержбюджет у січні вийшов у "плюс" майже на 8 мільярдів гривень

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"На 2018 рік маємо амбітні плани. За прогнозами, доходи місцевих бюджетів можуть вирости до рекордних 231 мільярд гривень", - зазначив Гройсман.

За його словами, уряд також буде підтримувати регіональні проекти, включаючи будівництво доріг, дитячих садків і медичних установ.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька років доходи місцевих бюджетів в Україні в рамках децентралізації зросли майже в три рази - з 68,6 мільярдів гривень у 2014 році до 192,7 мільярда гривень в 2017 році.