Держборг України за місяць зріс до $74 млрд

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2014 року становила 74,295 млрд дол., що на 4,783 млрд дол., або на 6,88%, більше за показник на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного й гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті у вересні порівняно з серпнем зросла на 16,299 млрд грн, або на 1,72%, - до 962,065 млрд грн.

Із початку року, за січень-вересень, державний і гарантований державою борг у валюті зріс на 1,185 млрд дол., або на 1,62%, у гривневому еквіваленті – на 377,695 млрд грн, або на 64,63%.

Державний і гарантований державою зовнішній борг у вересні знизився на 1,738 млрд дол., або на 4,34% – до 41,740 млрд дол. і становив 56,18% від загальної суми державного й гарантованого державою боргу. Внутрішній борг зріс на 3,046 млрд дол., або на 10,32% – до 32,556 млрд дол.

Читайте такожПадіння ВВП України в третьому кварталі прискорилося до 5,1%Прямий держборг уряду України у вересні зріс на 4,472 млрд дол., або на 7,77% – до 62,049 млрд дол., що становить 83,52% загальної суми державного й гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг зріс на 1,503 млрд дол., або на 4,96% – до 31,784 млрд дол., внутрішній борг - на 2,969 млрд дол., або на 10,88% – до 30,265 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 30 вересня становив 12,246 млрд дол., зокрема зовнішній – 9,956 млрд дол., внутрішній – 2,291 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг на 31 серпня 2014 року становив 69,512 млрд дол. (945,766 млрд грн. у гривневому еквіваленті), що на 3,598 млрд дол., або 4,92% нижче показника на початок року.

Держбюджет України на 2014 рік із останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.