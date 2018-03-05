НБУ продовжує зміцнювати офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 6 березня: 100 USD – 2648,2080 гривні; 100 EUR – 3259,1496 гривні; 10 RUR - 4,6378 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 6 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2648,2080 (5 березня – 2653,5904 2)

100 EUR – 3259,1496 (5 березня – 3267,1005)

10 RUR – 4,6378 (5 березня – 4,6832)

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Як повідомляє УНІАН, 5 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,43/26,45 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 20 копійок вище порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 32,56/32,59 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4821 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 518 угод на суму 398,72 мільйона доларів.