НБУ продовжує зміцнювати офіційну гривню
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 6 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2648,2080 (5 березня – 2653,5904 2)
100 EUR – 3259,1496 (5 березня – 3267,1005)
10 RUR – 4,6378 (5 березня – 4,6832)
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Як повідомляє УНІАН, 5 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,43/26,45 гривні/долар.
Поточні котирування гривні до долара на 20 копійок вище порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 32,56/32,59 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4821 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 518 угод на суму 398,72 мільйона доларів.