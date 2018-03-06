Фінляндія надасть Україні 15 мільйонів євро на освітні проекти та розвиток енергоефективності

Міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що за останні чотири роки його країна надала понад 34 мільйони євро допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні заявляє, що за останні чотири роки його країна надала понад 34 млн євро допомоги Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Фінляндія збільшить свою підтримку України. Наша допомога сягнула понад 34 млн євро з часу початку конфлікту (з Росією - УНІАН)", - сказав Сойні.

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"Ми також є рішучими прихильниками та здійснюємо великий внесок до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - заявив Сойні.

За його словами, у місії ОБСЄ працюють 20 представників його країни.

"Ми виділяємо 15 млн євро на нові проекти на освіту та енергетичну ефективність", - повідомив Сойні.

"Ми тільки що підписали двосторонню угоду про співпрацю у галузі освіти з міністром освіти пані (Лілією) Гриневич", - додав він.

"Ми беремо участь у новій реформі української школи та ділимося найкращими фінськими практиками загальнооствітньої школи", - сказав він.

"Ми також започатковуємо фонд розвитку енергоефективності", - заявив Сойні та зауважиі, що участь у проекті братиме компанія Nefco. Зокрема здійснюватимуться консультації та передача знань фінських експертів.