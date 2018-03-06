Уряд США виставляє на аукціон конфісковані біткоїни

Криптовалюта була вилучена у ході федеральних, кримінальних та цивільних справ.

Уряд США виставить на аукціон 2 170 біткоїнів, чия вартість оцінюється у майже $25 млн. Криптовалюта була вилучена у ході федеральних, кримінальних та цивільних справ.

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Як повідомляє Bloomberg, аукціон буде проведено 19 березня. Це буде вже сьомий аукціон, який проводить Федеральна служба виконання покарань та судових виконавців.

Бажаючі взяти участь в аукціоні мають зареєструватись до півдня 19 березня за північноамериканських східним часом та внести заставу у $200 тис.