Зростання ВВП США сповільнилося до 3,5%, проте перевищило прогнози

Про це свідчать попередні дані міністерства торгівлі країни, пишуть "Ведомости" із посиланням на Bloomberg.

Аналітики у середньому прогнозували зростання американської економіки у липні - вересні на 3%.

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Зростання спостерігалося у всіх секторах економіки. Зростання витрат домогосподарств сповільнилося до 1,8% від 2,5% у II кварталі, однак водночас драйвером особистого споживання сталі товари тривалого користування, у тому числі автомобілі.

Вчора ФРС США оголосила про завершення програми кількісного пом'якшення (QE). Серед причин - впевненість ФРС у стійкості економіки країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціни на нафту тримаються вище позначки $86 на тлі очікування рішення Федрезерву США.