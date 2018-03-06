Активи працюючих в Україні банків скоротилися майже на 35 мільярдів

На початок лютого в Україні працювало 82 банку, у тому числі 38 з іноземним капіталом.

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за січень 2018 року скоротилися на 34,8 мільярда гривень, або на 2,6%, – до 1,302 трильйона гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, зобов'язання банків за цей період скоротилися на 2,4% - до 1,145 трильйона гривень, статутний капітал зріс на 0,2% - до 496,5 мільярда гривень.

Також повідомляється, що на початок лютого в Україні працювало 82 банки, в тому числі 38 – з іноземним капіталом.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 мільярдів гривень, або на 6,4%, – до 1,336 трильйона гривень.