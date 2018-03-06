Гривня зміцнюється: у столичних обмінниках знову подешевшала валюта

Продати долари можна за 26,35 гривні, євро - за 32,55 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 6 березня становить 26,45 гривні, євро - 32,75 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,35 гривні, євро - за 32,55 гривні за одну грошову одиницю.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 березня, вартість валюти в київських небанківських обмінних пунктах була вищою і становила 26,60 гривні за 1 долар або 32,90 гривні за 1 євро.

Також 5 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,43/26,45 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро перебували на рівні 32,56/32,59 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4821 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 518 угод на суму 398,72 мільйона доларів.