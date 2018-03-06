В українських банках зросла кількість дефолтних кредитів

Обсяг таких кредитів на початок лютого становив 639 мільярдів гривень.

Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі в січні зросла до 56,6% з 54,5% на початок місяця.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок лютого становив 639,095 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%.