В українських банках зросла кількість дефолтних кредитів
12:59, 06 березня 2018Фінанси
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Обсяг таких кредитів на початок лютого становив 639 мільярдів гривень.
В українських банках зросла кількість дефолтних кредитів / фото УНІАН
Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі в січні зросла до 56,6% з 54,5% на початок місяця.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок лютого становив 639,095 мільярда гривень.
Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%.
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