Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися ще на $4,7 млрд

Міжнародні резерви РФ станом на 24 жовтня становили 439,1 мільярда доларів проти 443,8 мільярда доларів на 17 жовтня, повідомив у четвер Банк Росії, передає РИА Новости.

Таким чином, резерви за тиждень знизилися на 4,7 мільярда доларів, або на 1%. Тижнем раніше було зафіксовано скорочення резервів на 8 мільярдів доларів, або на 1,7%.

За підсумками 2013 року міжнародні резерви РФ скоротилися на 5% - до 510 мільярдів доларів. Резерви досягли історичного максимуму на початку серпня 2008 року - 598 мільярдів доларів. У період кризи резерви знижувалися до 376 млрд доларів (в середині березня 2009 року).

Міжнародні резерви РФ - це високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.