МВФ може виділити Україні $2,7 млрд на початку 2015 року

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про виділення Україні об'єднаного – третього і четвертого кредитного траншу в обсягу 2,7 млрд дол. у рамках програми кредитування економіки на початку 2015 року, заявив під час прес-конференції у Вашингтоні голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс.

Він нагадав, що місія Фонду прибуде до України в листопаді, коли буде сформовано новий уряд. Місія обговорить поточний стан справ в економіці України, оцінить макроситуацію і представить доповідь на засідання Ради директорів МВФ.

«Найімовірніше, що підсумки роботи місії будуть представлені Раді директорів МВФ наприкінці поточного – на початку наступного року», - сказав Райс, відзначивши, що тоді ж буде ухвалено рішення про виділення траншу.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак відзначав, що Україна найімовірніше одержить третій кредитний транш МВФ вже на початку 2015 року, оскільки рішення про надання коштів має ухвалити Рада директорів, засідання якої відбудеться лише наприкінці грудня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму співпраці з Україною наприкінці квітня поточного року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було спрямовано на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні і ухвалила рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загальний обсяг фінансування.

У вересні МВФ не виключив виділення Україні третього і четвертого кредитних траншів загальним обсягом 2,7 млрд дол.