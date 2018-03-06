Євросоюз хоче запровадити підвищені мита на американські сталь, футболки та джинси

Перед цим у США заявили про введення 25-відсоткових мит на окрему імпортовану продукцію.

Євросоюз планує запровадити підвищені мита на американські сталь, футболки, джинси, взуття та окремі промислові товари. Це буде відповіддю США на їхню ідею запровадити підвищені мита на європейські сталь, алюміній та автомобілі.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Список американської продукції, на яку хочуть підвищити мита, підготувала Європейська комісія. Туди також входять косметика для обличчя, яхти, мотоцикли, бурбон (вид віскі), рис, журавлина та апельсиновий сік.

Загальна вартість імпорту, що підпадає під запропоновані нові мита, становить 2,8 мільярда євро (3,46 мільярда доларів).

Нагадаємо, адміністрація президента США оголосила запровадження 25-відсоткових митних ставок на імпортну сталь та 10-відсоткового мита на імпортовані вироби з алюмінію. Це рішення викликало обурення з боку провідних виробників сталі, в тому числі й ЄС, а також сусідніх Канади та Мексики.