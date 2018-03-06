Українці у лютому продали валюти на $19 мільйонів більше, ніж купили

З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становить 275,9 мільйона доларів.

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в лютому склала 18,6 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, за місяць банки продали готівкової валюти населенню на 680,9 мільйона доларів, купили – на 699,5 мільйона доларів.

Також повідомляється, що з початку року – за січень-лютий - показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки склав 275,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році склала 2,139 мільярда доларів.