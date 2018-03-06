Порошенко затвердив продовження санкцій проти російських банків

Зокрема, обмежувальні заходи поширюються на «Сбербанк», «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», «ВТБ Банк» та «БМ Банк».

Президент Петро Порошенко підписав Указ № 57/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 березня 2018 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким передбачено застосування санкцій проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Відповідні заходи застосовуються до юридичних осіб строком на один рік. Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб застосовуються до Публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «БМ Банк»», - наголошується у повідомленні.

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Також сказано, що рішення було ухвалено відповідно до статті 5 закону «Про санкції» та на підтримку пропозиції Національного банку України. Контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

При цьому Кабінет міністрів разом із Нацбанком України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених цим рішенням.

Крім того, Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня РНБО підтримала пропозиції продовжити чинність санкцій проти банків з російським капіталом.

Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» терміном на 1 рік.

Санкції передбачають заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не стосуються розрахунків через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

У лютому 2018 року у Нацбанку запропонували продовжити ще на рік введені за рішенням РНБО санкції проти українських дочірніх структур російських держбанків, термін яких закінчується 16 березня 2018 року.