Порошенко продовжив санкції проти "дочок" російських держбанків

Санкції проти "Ощадбанку", "Промінвестбанку", "ВТБ Банку" та "БМ Банку" продовжуються ще на 1 рік.

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року про продовження на один рік санкцій проти "Ощадбанку", "Промінвестбанку", "ВТБ Банку" та "БМ Банку".

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Як повідомила прес-служба глави держави з посиланням на відповідний Указ, санкції являють собою заборону виведення капіталу за межі України на користь пов'язаних осіб.

Зазначається, що рішення було прийнято у відповідності зі статтею 5 Закону України "Про санкції" на підтримку пропозиції Національного банку України.

Також повідомляється, що Кабінет міністрів України разом з Національним банком повинні забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності запроваджених санкцій, а Міністерство закордонних справ - поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про введення санкцій і поставити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України підтримав пропозицію Національного банку про продовження ще на рік дії санкцій стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Ощадбанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк".

Санкції передбачають заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не стосуються розрахунків через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу банків.