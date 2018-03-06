Скільки коштує валюта: Нацбанк зміцнив гривню до долара, але опустив до євро

Офіційний курс НБУ на 7 березня: 100 USD – 2634,8957 гривні; 100 EUR – 3270,1691 гривні; 10 RUR - 4,6632 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2634,8957 (6 березня – 2648,2080)

100 EUR – 3270,1691 (6 березня – 3259,1496)

10 RUR – 4,6632 (6 березня – 4,6378)

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,27/26,31 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 14 копійок вище в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,56/32,59 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,349 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 540 угод на суму 429,38 мільйона доларів.