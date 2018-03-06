У Кабміні повідомили, коли почнуться виплати підвищених пенсій військовим

Пенсії колишнім співробітникам МВС також будуть перераховані, починаючи з 1 січня 2016 року.

Пенсійний фонд України з другої половини березня почне виплати перерахованих пенсій для 12 силових відомств.

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

"Пенсійний фонд з другої половини березня почне виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Пенсії будуть перераховані з 1 січня 2018 року. Тобто в квітні військові пенсіонери отримають перераховану пенсію за січень-квітень. Пенсії будуть перераховані за довідками уповноважених структур, в яких особи проходили службу - Міноборони, МВС та інші", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пенсіонерам для цього не потрібно буде окремо звертатися до Пенсійного фонду.

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Згідно з повідомленням, для перерахунку пенсій військовослужбовцям (крім осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ) будуть враховуватися оклад за посадою, оклад за спеціальним званням та відсоткова надбавка за вислугу років.

При перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ будуть враховуватися оклад за посадою, оклад за спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, премія за січень 2016 року.

Відзначається, що пенсії будуть підвищуватися поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 грн. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть у середньому ще на 750 грн. І з 1 січня 2020 року - ще в середньому на 750 грн. Таким чином, за два роки військові пенсії зростуть приблизно вдвічі. Зараз середня пенсіявійськових становить 2898,41 грн.

При перерахунку пенсій також враховано вимоги Закону «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій осіб» в частині перерахунку пенсій колишнім працівникам МВС відповідно до закону «Про Національну поліцію України». Пенсії їм будуть перераховані з 1 січня 2016 року з розстрочкою виплати коштів за попередній період. Тобто з 1 січня 2018 року вони отримуватимуть нові пенсії, а сума за попередній період їм виплачуватиметься з 1 січня 2019 року.

Загалом пенсії будуть переглянуті для 12 силових відомств. Підвищені пенсії мають отримати майже 498 тис. осіб. У бюджеті Пенсійного фонду передбачено 7,8 млрд грн для підвищення військових пенсій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерахунок та підвищення військових пенсій у середньому на 1,5 тисячі гривень з 1 січня без прийняття законодавчих змін. Підвищення пенсій військовим пенсіонерам відбуватиметься поетапно у 2018-2019 роках.

За словами міністра соцполітики Андрія Реви, Міністерство соціальної політики України планує поетапно збільшувати пенсії військовослужбовцям з урахуванням фінансових можливостей, з 2018 по 2020 рік розмір пенсій зросте в середньому на 3 тис. грн.