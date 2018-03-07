Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні у березні

08:26, 07 березня 2018
Фінанси
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за словами експерта, динаміка курсу збережеться до кінця березня/ фото УНІАН

"Гривня зміцнюється вже близько півтора місяців. Ми повинні розуміти, що раніше вона сильно впала під впливом сезонних факторів. Курс був перекошений, а зараз повертається до нормальних показників", – розповів у коментарі "Обозревателю", фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

Читайте такожСкільки коштує валюта: Нацбанк зміцнив гривню до долара, але опустив до євроЗа його словами, у першу чергу на падіння гривні вплинула купівля нерезидентами державних цінних паперів і облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму близько $300, що призвело до того, що гривня значно зміцнилася.

Також Фурса заспокоїв, що святкові вихідні у березні ніяк не позначаться на курсі долара до гривні, а динаміка курсу збережеться до кінця березня.

"Вихідні ніяк не вплинуть на динаміку, і ми знаємо, що весна – це сезон посилення гривні, тому що починається посівна. Найближчим часом чинники для української валюти сприятливі", – зазначив економіст.

Раніше УНІАН повідомляв, що у найближчі кілька років в МВФ не очікують значного коливання курсу гривні щодо долара.

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