Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні у березні

Найближчим часом чинники для української валюти будуть сприятливими, вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital.

У березні збережуться сприятливі фактори для зміцнення гривні. Раніше вона впала під впливом сезонних факторів.

"Гривня зміцнюється вже близько півтора місяців. Ми повинні розуміти, що раніше вона сильно впала під впливом сезонних факторів. Курс був перекошений, а зараз повертається до нормальних показників", – розповів у коментарі "Обозревателю", фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

Читайте такожСкільки коштує валюта: Нацбанк зміцнив гривню до долара, але опустив до євроЗа його словами, у першу чергу на падіння гривні вплинула купівля нерезидентами державних цінних паперів і облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму близько $300, що призвело до того, що гривня значно зміцнилася.

Також Фурса заспокоїв, що святкові вихідні у березні ніяк не позначаться на курсі долара до гривні, а динаміка курсу збережеться до кінця березня.

"Вихідні ніяк не вплинуть на динаміку, і ми знаємо, що весна – це сезон посилення гривні, тому що починається посівна. Найближчим часом чинники для української валюти сприятливі", – зазначив економіст.

Раніше УНІАН повідомляв, що у найближчі кілька років в МВФ не очікують значного коливання курсу гривні щодо долара.