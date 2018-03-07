НБУ оштрафував банк Тігіпка на 6 мільйонів

Штраф накладено за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу та недостатнє управління ризиками у цій сфері.

Національний банк України оштрафував належить Сергію Тігіпко "ТАСкомбанк" на 6,08 мільйона гривень за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу та недостатнє управління ризиками у цій сфері.

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Як повідомляється на сайті НБУ, також регулятор прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг в цьому банку, вимогам законодавства України.

Згідно з повідомленням, у лютому регулятор також застосував заходи впливу до "Асвіо банк" у вигляді письмового попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та фінансового моніторингу.

Довідка УНІАН. "ТАСкомбанк" (раніше - банк "Бізнес Стандарт", м. Київ) працює на ринку України з 1989 року і станом на 1 липня 2017 року за обсягом активів посідав 19 місце серед 88 працюючих банків країни.

Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.