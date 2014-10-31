Нацбанк скасував два обмеження на купівлю валюти

Як йдеться в повідомленні на сайті НБУ, це рішення оформлено постановою правління Нацбанку №685 від 30 жовтня, яке вносить зміни в постанову №540 від 29 серпня.

Нововведення набудуть чинності 3 листопада.

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"Одночасно з метою забезпечення належного контролю з боку уповноважених банків за операціями резидентів щодо оплати робіт, послуг, інтелектуальної власності НБУ знизив поріг документального підтвердження відповідності контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору резидентів з нерезидентами, кон'юнктури ринку з EUR100 тис. до EUR50 тис.", - йдеться в прес-релізі центробанку.