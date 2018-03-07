Зростання економіки в 3,5% недостатнє для реального підвищення якості життя українців - глава МВФ в Україні

Він зазначив, що Україна в 2014-2015 роках втратила майже 20% ВВП, і це потрібно відновити.

Для МВФ питання ціни на газ в Україні в пріоритеті. Ціна на газ для домогосподарств повинна бути такою ж, яку платять імпортери, оскільки різні ціни на газ, які одночасно діють на ринку, стають причиною корупції. Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" заявив Йоста Люнгман, глава МВФ в Україні.

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За його словами, за останні чотири роки Україна провела багато реформ, і значна їх частина пройшла в складні 2014-2015 роки, коли економіка скорочувалася, фінансовий ринок лихоманило від нестабільності, а гривня різко девальвувала. Крім того, на сході країни - військовий конфлікт. "Незважаючи на такі складні обставини, Україна зуміла досягти істотного прогресу у багатьох реформах. Зараз ситуація інша - стало краще. Економіка стабілізувалася, це створює умови, щоб продовжити роботу, розпочату в 2014-2015 роках", - зазначив Люнгман.

Фінансист підкреслив, що зараз важливо сфокусуватися на структурних реформах і економічному зростанні, яке дало би можливість підвищити зарплати та життєві стандарти. Він висловив переконання, що до парламентських і президентських виборів, більше року, тому "для реформ достатньо часу".

"Можемо говорити про більш високе зростання в 2018-му, передумови якого закладені у тому числі і в 2017 році. Однак навіть зростання в 3-3,5% недостатнє для того, щоб в українців реально зросла якість життя, а країна наздогнала своїх західних сусідів. Україна в 2014-2015 роках втратила майже 20% ВВП, і це треба відновити", - підкреслив глава МВФ в Україні.

"Озвучу вже наведений мною раніше аргумент: зростання зарплат має відбуватися пропорційно зростанню продуктивності. Якщо ж зарплати будуть зростати, а продуктивність ні, то це ніяк не буде сприяти створенню стабільного економічного середовища в Україні", - зазначив Люнгман.

Повну версію інтерв'ю Йости Люнгмана читайте в новому випуску журналу "Новое время" від 7 березня 2018 року.