Курс валют: в обмінниках подешевшав долар, але подорожчало євро

Продати долари можна за 26,30 гривні, євро - за 32,60 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 7 березня становить 26,40 гривні, євро - 32,80 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,30 гривні, євро - за 32,60 гривні за одну грошову одиницю.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 березня, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах була вищою і становила 26,45 гривні/долар, тоді як вартість євро була нижчою – на рівні 32,75 гривні/євро.

Сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,09/26,12 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня зросла до долара на 19 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,36/32,41 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4675/0,4683 гривні/рубль.

Середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,1019 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 210 угод на суму 149,20 мільйона доларів.