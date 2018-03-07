НБУ купив у банків майже 60 мільйонів доларів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 68,7 млн дол.

Національний банк України на оголошеному сьогодні валютному аукціоні купив у банків 58,8 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,1119 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 68,7 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до 11:30 встановилися на рівні 26,09/26,12 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до цього часу встановився на рівні 26,0895 грн/дол., учасники ринку уклали 100 угод на суму 64,36 млн дол.