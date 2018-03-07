Семеро українців потрапили в рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes (інфографіка)

Найбагатшим українцем вже кілька років поспіль залишається Рінат Ахметов.

У рейтинг найбагатших людей планети 2018 року, який щорічно складає американський журнал Forbes, потрапили семеро українців.

Рейтинг опублікований на сайті журналу.

Найбагатшим українцем вже кілька років поспіль залишається власник компанії СКМ Рінат Ахметов. Він зайняв 334 рядок рейтингу, його статок оцінюється в $5,5 мільярда.

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Другу позицію серед українців займає власник залізорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго зі статком $1,6 мільярда і 1477 рядком у рейтингу.

На третьому місці власник аграрного холдингу МХП Юрій Косюк, його активи оцінили в $1,5 мільярда (1561 рядок у рейтингу).

Четверту позицію займає засновник «Інтерпайп» Віктор Пінчук зі статком $1,4 мільярда (1650 місце).

Також в список потрапили екс-власники «Приватбанку» Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський з $1,2 мільярда і $1 мільярд відповідно. (1867 і 2124 місця).

Останній українець у списку Forbes — народний депутат Вадим Новинський зі статком в $1 мільярд. Він також на 2124 сходинці в рейтингу.

Згідно з рейтингом Forbes найбагатшою людиною світу став засновник Amazon Джефф Безос, який витіснив з першого рядка рейтингу співзасновник Microsoft Білла Гейтса.

Forber оцінив статок Безоса у $112 мільярдів і зазначив, що за рік він зріс більш ніж на $39 мільярдів, що є найбільшим стрибком за всю історію.

Статок Гейтса оцінюється в $90 мільярдів. Третю сходинку займає керівник інвестиційного фонду Berkshire Hathaway, американський бізнесмен Уоренн Баффет зі статком у $83 мільярди.

Четверту сходинку рейтингу із статком у $72 мільярди зайняв французький бізнесмен Бернар Арно, президент групи компаній Moët Hennessy Louis Vuitton, який в 2017-му і 2016-му році навіть не входив у топ-10 найбагатших людей планети.