Долар піднявся до ієни на рекордний рівень за 6 років

Курс ієни на цьому тлі впав до рекордного за 6 років рівня - за 1 долар на закритті торгів давали 110,9 ієн проти 109,2 вранці, повідомляє Прайм.

Головний індекс Nikkei, що відображає акції 225 провідних компаній біржі, за день операцій піднявся на 4,83% - до позначки 16 413,76 пункту, продемонструвавши рекордне зростання за 7 років. Ширший індекс TOPIX, що відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі, піднявся на 4,3% - до позначки 1 333,64 пунктів.

"Сьогодні подвійним стимулом для ринку стали розмови про підвищення пенсійним фондом Японії своєї частки в акціях комерційних компаній і рішення ЦБ Японії про розширення грошової бази. Всім було очевидно, що дій ЦБ не вистачає для досягнення поставлених цілей, тому їхнє рішення було тільки питанням часу і зараз призвело до блискучих результатів", - наводить агентство Bloomberg слова аналітика австралійської компанії AMP Capital Investors Ltd. Шейна Олівера.

Найсильніше сьогодні зросли акції компаній, що оперують на ринку нерухомості - Tokyu Fudosan Holdings Inc. (10,89%), Tokyo Tatemono Co Ltd. (10,6%), Mitsubishi Estate Co Ltd. (9,26%). На 6,3% впали котирування компанії-виробника електроніки Casio Computer Co Ltd.