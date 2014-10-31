У банка «Росія» через санкції заморожені дивіденди на $21 млн

У банка «Росія» через західні санкції в США заморожені дивіденди майже на $21 млн, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання The Wall Street Journal, яке оприлюднило фінансові результати третього кварталу компанії CTC Media Inc.

Як зазначає газета, банк «Росія» контролює зареєстровану на Кіпрі фірму Telcrest Investments Ltd, якій, у свою чергу, належить близько чверті акцій в CTC Media. Штаб-квартира CTC Media знаходиться в Москві, але ця компанія котирується на фондовій біржі Nasdaq.

Читайте такожЄС може посилити санкції проти РФ, якщо вона визнає вибори в "ДНР" і "ЛНР" У звіті за третій квартал CTC заявляє про збільшення «інших необоротних активів» на $20,8 млн, які являють собою «дивіденди одному з наших акціонерів і які були заблоковані згідно з американськими санкціями щодо банку «Росія», уточнює видання.

Прес-секретар СТС заявив, що акціонером, про який йде мова, є Telcrest і що заморожені кошти були розміщені на спеціальному обмеженому рахунку, коли внутрішній наглядовий комітет вирішив, що виплата дивідендів буде суперечити санкціям США.

Представник банку «Росія» на прохання щодо коментару не відповів, зв'язатися з представниками Telcrest газеті також не вдалося.

20 березня Міністерство фінансів США ввело санкції проти Росії, в список "заборонених" підприємств і банків увійшов «Акціонерний банк «Росія». 24 березня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відкрив рахунок у банку «Росія».