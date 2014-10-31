Банк Японії збільшив програму вливання в бюджет на $182 млрд

Банк Японії прийняв рішення про розширення програми пом'якшення грошово-кредитної політики, передає «Газета.Ru» із посиланням на Agence France-Presse.

Читайте такожЯпонія готова надати Україні $7 млн допомогиВлада Японії додасть до 20 трлн ієн ($182 млрд) до вже узгодженого вливання в бюджет, довівши загальний обсяг викупу активів до 80 трлн ієн у рік.

На тлі цього рішення курс ієни впав до 110,90 до долара, що стало найнижчим рівнем з січня 2008 року, в той час як фондовий індекс Токіо Nikkei 225 виріс більш ніж на п'ять відсотків.

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