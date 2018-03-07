За словами міністра фінансів, влада зараз перебуває на етапі обговорення умов нової програми, до якої можуть увійти невиконані умови попередньої програми.

Україна веде переговори з Єврокомісією щодо збільшення суми макрофінансової допомоги з попередньо узгоджених 1 млрд євро.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів із посиланням на слова міністра Олександра Данилюка.

При цьому Данилюк підкреслив, що в цьому питанні потрібно враховувати позиції обох сторін.

«Тут є дві сторони. З одного боку, макрофінансова допомога має відповідати нашим потребам. Ми розрахували суму й вийшли на 1,8 мільярда євро. З іншого боку, ми також не можемо не враховувати можливості Євросоюзу. Завжди є позиції двох сторін. Робота триває. Але поки йдеться про суму близько мільярда євро», - зазначив він.

За словами міністра, влада зараз перебуває на етапі обговорення умов нової програми, до якої можуть увійти невиконані умови попередньої програми. Серед них - вирішення проблеми з перевіркою електронних декларацій.

Данилюк нагадав, що зрив саме цієї умови призвів минулого року до неотримання третього траншу від ЄС у 600 млн євро. Тому, за його словами, потрібно не допустити цього в рамках нової програми.

Як повідомляв УНІАН, ключовою умовою четвертої програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України, що готується, є запуск автоматичної верифікації електронних декларацій.

За словами заступника керівника Головного директорату Єврокомісії з питань розширення та сусідства Катерини Матернової, нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України в розмірі 1 млрд євро може бути затверджена в разі продовження співробітництва країни з Міжнародним валютним фондом.