Зростання цін в Україні сповільнилося до 14%

Інфляція в лютому 2018 року до попереднього місяця, січня 2018 року, сповільнилася до 0,9% з 1,5% місяцем раніше.

Інфляція в Україні в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року сповільнилася до 14% з 14,11%, зафіксованих у січні 2018 року до січня 2017 року.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з наведеними даними, інфляція в лютому 2018 року до попереднього місяця, січня 2018 року, сповільнилася до 0,9% з 1,5% місяцем раніше.

Базова інфляція в Україні в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2018 року, сповільнилася до 0,6% з 0,7%, зафіксованих у січні до грудня.

Згідно з наведеними даними, в річному вимірі - лютий 2018 року до лютого 2017 року - базова інфляція сповільнилася до 9,7% з 9,8% місяцем раніше.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2017 року, прискорилася до 1,5% з 1%, зафіксованих у грудні до листопада.

У річному вимірі - січень 2018 року до січня 2017 року - інфляція прискорилася до 14,1% з 13,7% місяцем раніше.